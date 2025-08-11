Встреча Путина и Трампа
11 августа, 00:05

ВШЭ: Для чувства обеспеченности каждому члену семьи нужно 250 тыс. руб. в месяц

Обложка © Life.ru

Для чувства обеспеченности, как считают состоятельные граждане России, каждому члену семьи ежемесячно нужно порядка 250 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные информационного листа НИУ ВШЭ «НЭП: Новости экономического поведения».

Согласно оценке экспертов, чтобы чувствовать себя обеспеченным, россиянам необходимо иметь 500 тысяч рублей в месяц. Участники опроса считают, что показателями состоятельности также являются наличие автомобилей премиум-класса и недвижимости. В последний год к этим критериям прибавились возможность отдыхать за рубежом и гибкий график, позволяющий планировать своё время.

«Только для чуть более трети состоятельных россиян (36%) их текущие доходы оказываются не ниже «нормальных» по их самоощущению, а для 64% характерно ощущение «недотягивания» до нормы», — говорится в информационном листе.

В России предложили снизить налоги для супругов, находящихся в браке более трёх лет

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при кабинете министров РФ Игорь Балынин заявил, что российские семьи смогут получить до 100 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой ежегодной выплате, возвращающей часть уплаченного НДФЛ. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ. В большинстве случаев документы собирать не придётся, так как информация поступит по межведомственным каналам.

Виталий Приходько
