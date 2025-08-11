Лето, жара, лосось: Технолог поделилась лайфхаками, как не купить «уставшую» рыбу

Жара — серьёзный вызов для свежести продуктов, особенно для нежной рыбы вроде лосося. Если для стейков, которые пойдут на жарку, небольшие отклонения в свежести могут быть не так критичны, то для суши, роллов и сашими качество рыбы — вопрос не только вкуса, но и безопасности. О том, на что нужно обратить внимание при выборе рыбы, в беседе с Life.ru рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.

По словам эксперта, на свежесть рыбы в первую очередь указывает её цвет. Качественный лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен быть ярким и насыщенным по цвету. Специалист рекомендует искать оттенки от кораллово-розового до оранжевого. Если цвет рыбы кажется тусклым, блеклым или сероватым, а тем более желтоватым по краям, есть повод насторожиться. Такие цветовые индикаторы — верный признак потери свежести.

При выборе рыбы ваше обоняние играет ключевую роль. У свежего лосося очень чистый, едва уловимый аромат. Любые посторонние запахи, например, резкий «рыбный» запах, кислинка или аммиачный оттенок — абсолютное табу. Оценка аромата особенно актуальна при оценке готовых блюд. Свежеприготовленные роллы или сашими с лососем не должны иметь навязчивого запаха — это базовый индикатор безопасности для сырой рыбы Главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева

Помимо цвета и запаха, критически важна текстура рыбы. Свежий лосось всегда плотный и не распадается на волокна, выглядит гладким и влажным, а также сохраняет свою яркость. Если кусочек рыбы кажется суховатым по краям, потерял насыщенный цвет или выглядит «сваренным» без термообработки — это не просто признак несвежести, а серьёзный повод усомниться в его безопасности для употребления в сыром виде, предупреждает Румянцева.

Летом риск размножения бактерий в сырой рыбе возрастает. В жару важно, чтобы лосось доставлялся быстро и при низких температурах. Сервисы, специализирующиеся на свежих рыбных блюдах, должны уделять повышенное внимание хранению и логистике: профессиональное охлаждение на складе, термосумки курьеров и минимальное время от приготовления до подачи.

В «Много лосося», по словам технолога, каждая партия рыбы проходит тщательную проверку в любое время года. Это гарантирует свежесть не только сырой рыбы, но и готовых блюд. Время доставки также контролируется максимально строго — весь процесс занимает не более двух часов от кухни до клиента, что особенно важно в летний период.

«При получении своего заказа из доставки, первым делом оцените температуру блюда — рыба должна быть ощутимо холодной. Затем проверьте цвет и запах — они не должны отличаться от ожидаемых. Текстура в готовых блюдах должна быть плотной, без признаков заветривания или излишней влажности. Оценив всё это, вы можете быть уверены в свежести и безопасности лосося в своих блюдах», — поделилась собеседница Life.ru.

Жаркая погода — не повод отказаться от любимых блюд из лосося. Однако необходимо быть внимательнее, чтобы выбрать свежую рыбу, ведь настоящее гастрономическое удовольствие всегда начинается с качества.