Митрополит Григорий: Улицам в новых регионах нужно вернуть досоветские названия
Обложка © Life.ru
Улицам в новых российских регионах, включая республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, нужно возвращать досоветские названия. Об этом, выступая в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
«Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства — это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после распада Советского Союза) за границей. И, конечно, исторические названия там также со временем должны быть восстановлены», — считает митрополит.
По его мнению, в период СССР улицам присваивали названия в честь лиц, не желавших блага Отечеству, с которых не следует брать пример. Митрополит добавил, что возвращение улицам досоветских названий является элементом возвращения России к своим историческим корням. Он выразил надежду, что это поспособствует углублению знаний россиян в сферах истории, культуры и религии.
