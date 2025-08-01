Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук обратился к народу Украины с призывом вернуться к истокам. Он заметил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали свою встречу с молебна в храме.

Дмитрук указал на духовную основу единства, лежащую в этой неформальной части встречи.