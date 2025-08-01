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1 августа, 18:45

Дмитрук призвал Киев вернуться к истокам после встречи Путина и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Встреча Путина и Лукашенко. Обложка © president.gov.by

Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук обратился к народу Украины с призывом вернуться к истокам. Он заметил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали свою встречу с молебна в храме.

Дмитрук указал на духовную основу единства, лежащую в этой неформальной части встречи.

«Только одна общая литургия в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир. Мир — не в бумагах и переговорах. Мир — в возвращении к своим истокам!» — написал он в соцсетях.

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Напомним, днём 1 августа Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

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Лия Мурадьян
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