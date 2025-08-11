Учёные предупредили о риске сильного землетрясения и масштабного цунами в США

В прибрежной зоне США может случиться сильное землетрясение с магнитудой около 9 баллов, которое вызовет масштабное цунами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные сейсмологов.

Специалисты, используя современное подводное картографирование, обнаружили признаки повышенной активности в Каскадной зоне субдукции. Там находятся четыре крупных разлома общей протяжённостью почти 970 километров — от Канады до Калифорнии. Подводные толчки могут повредить прибрежные сооружения и привести к загрязнению воды и воздуха.

Если землетрясение превысит магнитуду 9, волна цунами может достигнуть высоты более 100 футов (около 30 метров). В этом случае жертвами окажутся свыше 10 тысяч человек, а ущерб в штатах Орегон и Вашингтон превысит 80 миллиардов долларов.

В экстренных планах этих регионов подчёркивается, что последствия катастрофы будут долгосрочными. Среди угроз — распространение заболеваний, связанных с контактами с мёртвыми телами людей и животных, а также с загрязнённой водой и токсичными веществами из промышленных и бытовых источников.