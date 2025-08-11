Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 02:23

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 630 машин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Согласно данным мониторингового телеграм-канала, фиксирующего ситуацию на подходах к Крымскому мосту, на таманском направлении скопилось более 600 автомобилей, ожидающих проезда. Со стороны Керчи очереди нет.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Пробка на Крымском мосту: Свыше тысячи автомобилей застряли в ожидании
Пробка на Крымском мосту: Свыше тысячи автомобилей застряли в ожидании

Ранее йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту. Эксперт советует говорить себе о том, что ситуацию остаётся только принять, если не получается изменить. Можно подождать, отвлечься, подумать о чём-то, в том числе о том, для чего нужна эта пауза. Возможно, она замедляет бег по жизни.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar