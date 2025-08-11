На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 630 машин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
Согласно данным мониторингового телеграм-канала, фиксирующего ситуацию на подходах к Крымскому мосту, на таманском направлении скопилось более 600 автомобилей, ожидающих проезда. Со стороны Керчи очереди нет.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.
Ранее йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту. Эксперт советует говорить себе о том, что ситуацию остаётся только принять, если не получается изменить. Можно подождать, отвлечься, подумать о чём-то, в том числе о том, для чего нужна эта пауза. Возможно, она замедляет бег по жизни.