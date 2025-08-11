Встреча Путина и Трампа
11 августа, 03:07

МИД Ирана: Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идёт о транзитной дороге под суверенитетом Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале дипломата.

«Вопрос о коридоре полностью отложен в сторону. Речь идёт о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в её юрисдикции и на её территории американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что иранская сторона обеспокоена возможным участием в реализации данного проекта Соединённых Штатов. Арагчи пояснил, что любое иностранное присутствие может обернуться дестабилизацией в регионе. Тегеран постоянно обсуждает эту тему с Арменией и Азербайджаном. Страна наблюдает за развитием ситуации, консультации будут продолжаться, заключил Арагчи.

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского
До этого советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что страна выступает против создания Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор является не просто землёй, которую можно арендовать, но и частью государственной территории. Расширение присутствия Соединённых Штатов в регионе может привести к усилению влияния НАТО на Южном Кавказе, что представляет угрозу для Тегерана и Москвы.

Виталий Приходько
