В России обновят систему «Госуслуг»

В России планируют объединить государственные услуги по ключевым случаям, чтобы упростить доступ к ним. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель председателя правительства и руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Обновлённый портал «Госуслуг» позволит получать услуги через единый интерфейс без необходимости искать каждый сервис отдельно.

По словам Григоренко, при выходе на пенсию, регистрации бизнеса или оформлении документов, связанных с рождением ребёнка, человек должен получать весь необходимый пакет услуг быстро и без лишних бюрократических процедур. За каждым сервисом предполагается закрепление куратора, ответственного за контроль качества и работу с обратной связью.

В аппарате правительства сообщили, что куратор будет заниматься устранением сбоев и развитием услуги, пользователи также смогут видеть, кто отвечает за сервис, включая фотографию куратора при его согласии.

Планируется, что к 2030 году почти все социально значимые услуги — 99% — будут доступны в электронном формате, сейчас этот показатель составляет около 90%. При этом гражданам не всегда потребуется предоставлять документы лично, поскольку многие ведомства смогут получать необходимую информацию напрямую из государственных реестров.