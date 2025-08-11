Встреча Путина и Трампа
11 августа, 03:55

Число жертв удара Израиля по шатру у больницы в Газе возросло до семи

Погибший репортёр Анас Аль-Шариф. Обложка © X / Bahot | باہوٹ

Число погибших при ударе Израиля по Газе увеличилось до семи человек, среди которых пять сотрудников катарского телеканала «Аль-Джазира». Об этом сообщает сам телеканал.

Журналист Анас Аль-Шариф вместе с четырьмя коллегами — корреспондентом Мохаммедом Крейкехом и тремя операторами — скончались в результате авиаудара по шатру, где располагались представители СМИ. Директор медицинского учреждения доктор Мухаммад Абу Салмия подтвердил гибель семи человек.

«Палатка подверглась прямому обстрелу, и они поступили в отделение неотложной помощи с тяжёлыми травмами», — отметил Салмия.

Напомним, ранее ЦАХАЛ объявила о ликвидации Анаса Аль-Шарифа, который по утверждению силовиков, выдавал себя за журналиста Al Jazeera, будучи командиром отряда движения ХАМАС. Кроме того, в ЦАХАЛ уверяют, что перед нанесением удара были приняты меры, направленные на минимизацию сопутствующего ущерба для мирных жителей.

Тимур Хингеев
