Число жертв удара Израиля по шатру у больницы в Газе возросло до семи

Число погибших при ударе Израиля по Газе увеличилось до семи человек, среди которых пять сотрудников катарского телеканала «Аль-Джазира». Об этом сообщает сам телеканал.

Журналист Анас Аль-Шариф вместе с четырьмя коллегами — корреспондентом Мохаммедом Крейкехом и тремя операторами — скончались в результате авиаудара по шатру, где располагались представители СМИ. Директор медицинского учреждения доктор Мухаммад Абу Салмия подтвердил гибель семи человек.

«Палатка подверглась прямому обстрелу, и они поступили в отделение неотложной помощи с тяжёлыми травмами», — отметил Салмия.