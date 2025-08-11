У Крымского моста скопилась очередь из 1195 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка из 1195 автомобилей с обеих сторон переправы. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем обстановку. Время ожидания более трёх часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств», — говорится в сообщении.