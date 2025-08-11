На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 1,6 тысячи автомобилей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margo Ladygina
На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из 1620 транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем обстановку. Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани более трёх часов, около часа — со стороны Керчи.
Со стороны Тамани находится 1290 машин, что стороны Керчи — 330 автомобилей.
Ранее у Крымского моста образовалась пробка из 1195 автомобилей с обеих сторон переправы. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 1070 транспортных средств. Со стороны Керчи — 125 машин.