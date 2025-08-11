«Ужасная сделка»: Британия переплатит за архипелаг Чагос в 10 раз больше, чем планировалось

Соглашение о передаче Великобританией архипелага Чагос Маврикию обойдётся бюджету почти в £35 млрд — в десять раз дороже, чем ранее заявляли власти. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные в соответствии с Законом о свободе информации.

«Мы все знаем, что это ужасная сделка, которая обойдётся и без того нелегко британским налогоплательщикам», — заявила теневой министр иностранных дел Прити Патель.

Стоимость сделки почти в десять раз превышает ранее озвученные £3,4 млрд. В мае премьер Кир Стармер оценивал аренду Чагоса на 99 лет с учётом инфляции и других факторов именно в эту сумму. Причиной расхождения называют использование правительством спорного метода расчёта, который занижает реальную стоимость, а также неточный учёт инфляции. Оппозиция обвиняет Лейбористскую партию в сокрытии истинных затрат от парламента. Как ожидается, после летних каникул в парламенте Патель потребует от Стармера публичных извинений за «бухгалтерские трюки» и сокрытие информации.