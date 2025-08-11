Встреча Путина и Трампа
11 августа, 07:17

«Ужасная сделка»: Британия переплатит за архипелаг Чагос в 10 раз больше, чем планировалось

The Telegraph: Передача Маврикию архипелага Чагос обойдётся Британии в £35 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Соглашение о передаче Великобританией архипелага Чагос Маврикию обойдётся бюджету почти в £35 млрд — в десять раз дороже, чем ранее заявляли власти. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные в соответствии с Законом о свободе информации.

«Мы все знаем, что это ужасная сделка, которая обойдётся и без того нелегко британским налогоплательщикам», — заявила теневой министр иностранных дел Прити Патель.

Стоимость сделки почти в десять раз превышает ранее озвученные £3,4 млрд. В мае премьер Кир Стармер оценивал аренду Чагоса на 99 лет с учётом инфляции и других факторов именно в эту сумму. Причиной расхождения называют использование правительством спорного метода расчёта, который занижает реальную стоимость, а также неточный учёт инфляции. Оппозиция обвиняет Лейбористскую партию в сокрытии истинных затрат от парламента. Как ожидается, после летних каникул в парламенте Патель потребует от Стармера публичных извинений за «бухгалтерские трюки» и сокрытие информации.

Названы европейские лидеры, участвовавшие в разговоре Трампа и Зеленского

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что будущее Украины должно определяться с участием самих украинцев и европейских стран. Об этом он заявил на фоне подготовки к саммиту президентов России и США на Аляске. Таким образом Франция подтверждает свою позицию в международном обсуждении ситуации вокруг Украины, настаивая на учёте мнения украинского народа при решении судьбы страны.

