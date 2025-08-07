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6 августа, 21:06

Названы европейские лидеры, участвовавшие в разговоре Трампа и Зеленского

AFP: Мерц, Стармер, Рютте и Стубб присоединились к звонку Трампа и Зеленского

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, к которым присоединились генсек НАТО и главы трёх европейских стран. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, в беседе помимо Трампа и Зеленского участвовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским
Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским

Напомним, хозяин Белого дома созвонился с Зеленским после встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Главарь киевского режима позднее подтвердил факт телефонного разговора и намекнул, что в беседе также участвовали европейские лидеры.

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Тимур Хингеев
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