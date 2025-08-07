Названы европейские лидеры, участвовавшие в разговоре Трампа и Зеленского
AFP: Мерц, Стармер, Рютте и Стубб присоединились к звонку Трампа и Зеленского
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, к которым присоединились генсек НАТО и главы трёх европейских стран. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, в беседе помимо Трампа и Зеленского участвовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.
Напомним, хозяин Белого дома созвонился с Зеленским после встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Главарь киевского режима позднее подтвердил факт телефонного разговора и намекнул, что в беседе также участвовали европейские лидеры.