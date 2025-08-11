Музыкальный критик и радиоведущий Дмитрий Ухов скончался на 80-м году жизни

В возрасте 79 лет умер российский музыкальный критик, продюсер и радиоведущий Дмитрий Ухов. О кончине сообщили в телеграм-канале MuzLife Magazine.

«Последние 3,5 года Дмитрий Ухов тяжело болел. 15 июля он отметил 79 лет», — говорится в сообщении.

Дмитрий Ухов родился 15 июля 1946 года в Москве и на протяжении десятилетий был одной из ключевых фигур на отечественной джазовой, академической и экспериментальной музыкальной сцене. С 1990-х он вёл авторские программы на «Радио Культура», включая «Джазовую филармонию» и «Альтернативу», а также долгие годы был куратором Московского международного фестиваля современной музыки «Альтернатива».

Помимо радиоэфиров, Ухов сотрудничал с музыкальными изданиями, работал в оргкомитетах конкурсов и фестивалей, писал статьи и рецензии о российских и зарубежных музыкантах. Он провёл сотни передач, опубликовал множество материалов о джазовых исполнителях и авангардных проектах, активно поддерживал молодых артистов, помогая им найти слушателя.