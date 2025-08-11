Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 07:42

«Перманентное голодание»: Актриса Маруся Климова рассказала, как худеет в декрете

Актриса Маруся Климова призналась, что из-за материнства забывает поесть

Маруся Климова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria.klimova_off

Маруся Климова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria.klimova_off

Актриса Маруся Климова, известная по сериалу «Три сестры», откровенно рассказала о своей жизни после рождения ребёнка. В интервью Леди Mail она объяснила, как совмещает материнство, быт и заботу о себе. Климова призналась, что до беременности придерживалась интервального голодания, но сейчас ей не удаётся следить за режимом питания.

«Честно говоря, иногда я забываю поесть, потому что есть другие задачи, которые нужно успеть выполнить. Я похудела из-за этого: шучу, что моё интервальное голодание превратилось в перманентное. Я делаю «заготовки», их буквально можно бросить в рот и бежать дальше по делам. Сейчас, пока нет работы, могу приготовить завтрак, сварить суп и пожарить котлеты — еды хватит на 2-3 дня, её можно брать из холодильника, когда проголодаешься», — поделилась знаменитость.

Актриса надеется со временем вернуться к прежнему режиму питания, но пока это остаётся лишь мечтой. По её словам, главное для неё сейчас — полноценный сон, так как его нехватка делает её раздражительной и лишает ощущения счастья. Муж помогает ей находить время для отдыха, когда замечает признаки усталости.

Климова также затронула тему крепкого брака, отметив, что взаимопомощь и понимание — ключевые составляющие их семейных отношений.

«Пищевые дневники»: Актриса из «Холопа» раскрыла секрет похудения на 35 кг за 8 месяцев
«Пищевые дневники»: Актриса из «Холопа» раскрыла секрет похудения на 35 кг за 8 месяцев

Ранее юмористка Елена Воробей рассказала, что ей удалось сбросить целых 14 килограммов с помощью «чудодейственных» таблеток. Однако в процессе она столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. После приёма препарата у неё начались обмороки, а кожа приобрела сероватый оттенок и потеряла упругость. Сейчас певица предупреждает женщин: не стоит верить рекламе «волшебных» таблеток для похудения. Она уверена, что здоровье гораздо важнее, чем несколько лишних килограммов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar