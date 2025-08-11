«Перманентное голодание»: Актриса Маруся Климова рассказала, как худеет в декрете

Актриса Маруся Климова, известная по сериалу «Три сестры», откровенно рассказала о своей жизни после рождения ребёнка. В интервью Леди Mail она объяснила, как совмещает материнство, быт и заботу о себе. Климова призналась, что до беременности придерживалась интервального голодания, но сейчас ей не удаётся следить за режимом питания.

«Честно говоря, иногда я забываю поесть, потому что есть другие задачи, которые нужно успеть выполнить. Я похудела из-за этого: шучу, что моё интервальное голодание превратилось в перманентное. Я делаю «заготовки», их буквально можно бросить в рот и бежать дальше по делам. Сейчас, пока нет работы, могу приготовить завтрак, сварить суп и пожарить котлеты — еды хватит на 2-3 дня, её можно брать из холодильника, когда проголодаешься», — поделилась знаменитость.

Актриса надеется со временем вернуться к прежнему режиму питания, но пока это остаётся лишь мечтой. По её словам, главное для неё сейчас — полноценный сон, так как его нехватка делает её раздражительной и лишает ощущения счастья. Муж помогает ей находить время для отдыха, когда замечает признаки усталости.

Климова также затронула тему крепкого брака, отметив, что взаимопомощь и понимание — ключевые составляющие их семейных отношений.