Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 07:49

В Новосибирске водитель самосвала дважды влетел в толпу, пытаясь вмять людей в стену

Водитель грузовика в Новосибирске попытался дважды сбить людей и скрылся

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Новосибирске мужчина за рулём самосвала умышленно попытался наехать на группу людей, однако им удалось разбежаться. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ищут подозреваемого. Об этом сообщили в Следкоме региона.

Водитель самосвала Howo дважды намеренно задом въехал в группу людей, стоявших на крыльце в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54 Новосибирск

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта и установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у дома №79Б на улице Петухова в Кировском районе города. Мужчина дважды пытался сбить прохожих, находясь за рулём грузового самосвала. Люди успели разбежаться, пострадавшие получили помощь на месте и не были госпитализированы. Прокуратура региона уточнила, что дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого пока разыскивают.

На Сахалине арестован мужчина, переехавший насмерть человека на автомобиле
На Сахалине арестован мужчина, переехавший насмерть человека на автомобиле

Ранее трагедия произошла на пляже Пинарелла-ди-Червия в Италии. 66-летняя туристка и учительница английского языка Элиса Спадавеккья погибла под колесами бульдозера. Водитель техники, 54-летний Лерри Гноли, направил машину прямо на женщину, не заметив её. В настоящий момент власти Италии проводят расследование инцидента.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar