В Новосибирске водитель самосвала дважды влетел в толпу, пытаясь вмять людей в стену

В Новосибирске мужчина за рулём самосвала умышленно попытался наехать на группу людей, однако им удалось разбежаться. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ищут подозреваемого. Об этом сообщили в Следкоме региона.

Водитель самосвала Howo дважды намеренно задом въехал в группу людей, стоявших на крыльце в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54 Новосибирск

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта и установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл у дома №79Б на улице Петухова в Кировском районе города. Мужчина дважды пытался сбить прохожих, находясь за рулём грузового самосвала. Люди успели разбежаться, пострадавшие получили помощь на месте и не были госпитализированы. Прокуратура региона уточнила, что дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого пока разыскивают.