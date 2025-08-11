«Перезагрузка» провалена: Стало известно, что США вернулись к старым «играм» против России

Действия администрации президента США Дональда Трампа в последние недели показывают, что его политика претерпела серьёзные изменения. По мнению эксперта, новый курс фактически повторяет идеи неоконсерваторов с их жёсткой антироссийской позицией. Об этом 360.ru сообщил доктор экономических наук, профессор и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Даже символические шаги, такие как возврат дипломатической собственности или смягчение правил передвижения для дипломатов, не говорят о реальном улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. Если бы прогресс был, российский МИД уже проинформировал бы об этом общественность, считает специалист.

«Даже осторожные шаги, такие как размораживание дипломатической собственности или восстановление прежних режимов перемещения дипломатов — вся эта техника дипломатического сотрудничества, — не демонстрируют значительных позитивных изменений. Если бы они были, представители уважаемого МИД России наверняка бы нас об этом уведомили. Судя по всему, очередная попытка «перезагрузки» отношений снова поставлена на паузу», — объяснил он.

Вместо реальных перемен, отметил Межевич, США возвращаются к старым стратегиям, вроде концепции «санитарного кордона» вокруг России. Сейчас, по его словам, разрабатывается обновлённая версия этой идеи, направленная уже на сдерживание и Москвы, и Пекина. Подобные планы активно обсуждались в Вашингтоне ещё до нормализации отношений с Китаем в прошлом веке.