Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

11 августа, 07:46

«Перезагрузка» провалена: Стало известно, что США вернулись к старым «играм» против России

Профессор Межевич: Новая стратегия Трампа не меняет антироссийский курс США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Действия администрации президента США Дональда Трампа в последние недели показывают, что его политика претерпела серьёзные изменения. По мнению эксперта, новый курс фактически повторяет идеи неоконсерваторов с их жёсткой антироссийской позицией. Об этом 360.ru сообщил доктор экономических наук, профессор и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Даже символические шаги, такие как возврат дипломатической собственности или смягчение правил передвижения для дипломатов, не говорят о реальном улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. Если бы прогресс был, российский МИД уже проинформировал бы об этом общественность, считает специалист.

«Даже осторожные шаги, такие как размораживание дипломатической собственности или восстановление прежних режимов перемещения дипломатов — вся эта техника дипломатического сотрудничества, — не демонстрируют значительных позитивных изменений. Если бы они были, представители уважаемого МИД России наверняка бы нас об этом уведомили. Судя по всему, очередная попытка «перезагрузки» отношений снова поставлена на паузу», — объяснил он.

Вместо реальных перемен, отметил Межевич, США возвращаются к старым стратегиям, вроде концепции «санитарного кордона» вокруг России. Сейчас, по его словам, разрабатывается обновлённая версия этой идеи, направленная уже на сдерживание и Москвы, и Пекина. Подобные планы активно обсуждались в Вашингтоне ещё до нормализации отношений с Китаем в прошлом веке.

«Прорыв для дипломатии»: Вэнс рассказал, почему для США важна встреча Путина и Трампа

Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. По словам дипломатов, технические группы занимаются детализацией и фиксацией условий. Источник также отметил, что ему известны заявления Владимира Зеленского, выступающего против подобного обмена. Тем не менее американская сторона видит в переговорном процессе возможность прекращения боевых действий.

Александра Мышляева
