«Прорыв для дипломатии»: Вэнс рассказал, почему для США важна встреча Путина и Трампа
Вэнс: Встреча Путина и Трампа — значительный прорыв для американской дипломатии
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа дипломатическим прорывом. Он охарактеризовал договорённость о проведении саммита как важное достижение внешней политики США. Своё заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — подчеркнул Вэнс.
При этом он выразил скептицизм относительно целесообразности контактов между Путиным и экс-комиком Владимиром Зеленским до саммита на Аляске.
Вице-президент США пояснил, что Вашингтон видит свою роль в качестве посредника, который должен сблизить позиции Москвы и Киева. Он подтвердил намерение американской стороны продолжать консультации с украинскими партнёрами.
Ранее Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Примечательно, что даже канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что предстоящие переговоры президентов России и США приведут к существенному прогрессу в разрешении конфликта на Украине и положат начало мирным переговорам.