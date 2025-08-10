Встреча Путина и Трампа
10 августа, 15:04

«Прорыв для дипломатии»: Вэнс рассказал, почему для США важна встреча Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа дипломатическим прорывом. Он охарактеризовал договорённость о проведении саммита как важное достижение внешней политики США. Своё заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — подчеркнул Вэнс.

При этом он выразил скептицизм относительно целесообразности контактов между Путиным и экс-комиком Владимиром Зеленским до саммита на Аляске.

Вице-президент США пояснил, что Вашингтон видит свою роль в качестве посредника, который должен сблизить позиции Москвы и Киева. Он подтвердил намерение американской стороны продолжать консультации с украинскими партнёрами.

Ранее Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Примечательно, что даже канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что предстоящие переговоры президентов России и США приведут к существенному прогрессу в разрешении конфликта на Украине и положат начало мирным переговорам.

Алиса Хуссаин
