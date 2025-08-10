«Прорыв для дипломатии»: Вэнс рассказал, почему для США важна встреча Путина и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа дипломатическим прорывом. Он охарактеризовал договорённость о проведении саммита как важное достижение внешней политики США. Своё заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — подчеркнул Вэнс.

При этом он выразил скептицизм относительно целесообразности контактов между Путиным и экс-комиком Владимиром Зеленским до саммита на Аляске.