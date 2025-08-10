Отели на Аляске взвинтили цены перед встречей Путина и Трампа

Стоимость номеров в Анкоридже — крупнейшем городе американского штата Аляска — резко увеличилась после объявления о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Данные об этом приводит РИА «Новости» на основе анализа цен сервиса Booking.com.

«Отель Hilton Anchorage подорожал с 347 до 657 долларов за ночь», — свидетельствует исследование.

Аналогичный рост цен зафиксирован и в других гостиницах города: Wyndham Garden Anchorage Airport увеличил стоимость с 499 до 609 долларов, The Wildbirch Hotel — с 322 до 547 долларов, а Hampton Inn Anchorage — с 352 до 616 долларов.