Отели на Аляске взвинтили цены перед встречей Путина и Трампа

РИАН: Номера в Анкоридже подорожали вдвое из-за предстоящей встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Стоимость номеров в Анкоридже — крупнейшем городе американского штата Аляска — резко увеличилась после объявления о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Данные об этом приводит РИА «Новости» на основе анализа цен сервиса Booking.com.
«Отель Hilton Anchorage подорожал с 347 до 657 долларов за ночь», — свидетельствует исследование.
Аналогичный рост цен зафиксирован и в других гостиницах города: Wyndham Garden Anchorage Airport увеличил стоимость с 499 до 609 долларов, The Wildbirch Hotel — с 322 до 547 долларов, а Hampton Inn Anchorage — с 352 до 616 долларов.
Анализ проводился по датам, указанным американской стороной для проведения саммита, — 15 августа с ночёвкой на 16-е. Сравнение цен показало, что всего за два дня после официального анонса встречи стоимость проживания в некоторых отелях практически удвоилась. Динамика объясняется ожидаемым наплывом участников и журналистов, а также повышенными мерами безопасности во время важного дипломатического события.
Как сообщалось ранее, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине и способы его разрешения. Этот факт вызвал недовольство в Киеве, поскольку представителей украинских властей не пригласили на данную встречу. По данным американских СМИ, на отсутствии экс-комика Владимира Зеленского настоял именно российский президент. Также, по всей видимости, европейские лидеры не примут участие в этом саммите.