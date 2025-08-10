Встреча Путина и Трампа
10 августа, 13:26

Сенатор Джабаров назвал рациональным выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является рациональным решением. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Любая третья страна — там наверняка будет много желающих поучаствовать или рядом постоять в предбаннике, как это было в прежние времена. А здесь — территория Соединённых Штатов, которая по сути является пограничной с нашей территорией, логистика очень удобная», — пояснил сенатор телеканалу «Звезда».

По его словам, Аляска обеспечит необходимые условия для спокойного и безопасного проведения саммита. Джабаров также напомнил, что Дональду Трампу уже направлено ответное приглашение посетить Россию, которое, как он полагает, будет принято.

Основными темами переговоров станут украинский кризис и двусторонние отношения между странами. При этом сенатор подчеркнул, что детали предстоящей встречи известны только руководству двух государств.

«Надо подождать, набраться терпения и пожелать, чтобы эта встреча прошла успешно», — заключил Джабаров.

На Западе раскрыли планы Киева и ЕС против встречи Путина и Трампа на Аляске
Напомним, встреча Владимира Путина с американским визави должна состояться на Аляске 15 августа. Главной темой станет конфликт на Украине и способы его урегулирования, чему не очень рады на Банковой — представителей киевского режима не пригласили на саммит. В американской прессе пишут, что на отсутствии там Владимира Зеленского настоял президент России. Похоже, что европейские лидеры в Аляску тоже не поедут.

