Раскрыта банда, легализовавшая 5 тысяч мигрантов через взломанные «Госуслуги»

Полиция задержала шесть человек, подозреваемых в фиктивной постановке на миграционный учёт не менее 5 тысяч иностранцев с помощью взломанных аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание злоумышленников за незаконную легализацию мигрантов в Ленобласти. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои коллеги из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции», — написала она.

По данным МВД, с 2023 года подозреваемые использовали похищенные учётные записи россиян для фиктивной регистрации иностранцев. За 2,5 года они легализовали свыше 5 тысяч мигрантов, получив от этого около 20 млн рублей.