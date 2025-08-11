Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:20

Раскрыта банда, легализовавшая 5 тысяч мигрантов через взломанные «Госуслуги»

Волк: Полиция задержала 6 человек за незаконную легализацию 5 тысяч мигрантов

Полиция задержала шесть человек, подозреваемых в фиктивной постановке на миграционный учёт не менее 5 тысяч иностранцев с помощью взломанных аккаунтов на портале «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание злоумышленников за незаконную легализацию мигрантов в Ленобласти. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои коллеги из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции», — написала она.

По данным МВД, с 2023 года подозреваемые использовали похищенные учётные записи россиян для фиктивной регистрации иностранцев. За 2,5 года они легализовали свыше 5 тысяч мигрантов, получив от этого около 20 млн рублей.

А ранее в центре Москвы прошёл масштабный рейд в одном из хостелов — силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства. В результате было задержано около 300 человек.

Обложка © Telegram / Ирина Волк

