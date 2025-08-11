Россия и США могут предложить главе киевского режима Владимиру Зеленскому план федерализации Украины с правом регионов развивать исторические и экономические связи с РФ. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, может стать федерализация/децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией, не говоря уже о том, что экономически существовать Украина сможет только в сотрудничестве с Россией», — сказал он.

По словам дипломата, урегулирование конфликта на Украине уже отошло на второй план в отношениях между Москвой и Вашингтоном, уступив место нормализации двусторонних связей. По его мнению, для прекращения огня Киеву придется быстро заключить мирный договор с признанием новых границ. Без этого Украина не сможет восстановить экономику. Кроме того, у Украины нет надежд на репарации или возврат российских замороженных активов, которые могли бы помочь ей остаться в долларовой системе.