В России ужесточат правила ведения бизнеса на дачных участках

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки, запрещающие коммерческую деятельность на землях садовых (СНТ) и огороднических (ОНТ) товариществ. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в интервью RT.

«Поправки уточняют, что деятельность на землях СНТ и ОНТ допускается только для собственных нужд граждан. Использование участков для оказания коммерческих услуг или систематической продажи товаров станет невозможным. Размещение коммерческих бань, гостиниц, производственных строений на таких землях будет противоречить новому порядку», — пояснил парламентарий.

При этом он уточнил, что изменения не затронут земли общего пользования, находящиеся в ведении товариществ. Если члены СНТ согласуют проекты и не нарушат нормы, на таких территориях можно будет реализовывать коллективные инициативы. В качестве примера Говырин привёл возможность установки рекламных конструкций на въезде в товарищество при соблюдении всех требований.

Для малого и среднего бизнеса остаются варианты развития вне частных участков — например, торговля за пределами СНТ, выездные услуги или кооперативные проекты. Таким образом, предпринимателям предлагается переориентироваться на совместные сервисы и решения, не связанные с использованием дачных наделов.