Пара купила дом и обнаружила под ним тайный бункер нацистов, от которого дрожь по коже

Неожиданная находка ждала супругов, купивших дом на острове Гернси. Под зданием пара обнаружила нацистский бункер времён Второй мировой войны с жуткой надписью. Об этом пишет Daily Star.

В ноябре 2021 года Шон и Кэролайн Тулье купили дом на острове. Во время ремонта они обнаружили под зданием бункер, построенный немецкими солдатами в период оккупации Гернси во время Второй мировой войны. Исследуя подземную постройку, состоящую из двух внушительных залов и соединяющих их коридоров, Тулье наткнулись на стену с немецкой надписью: «Achtung feind hort mit», что переводится как «Осторожно, враг подслушивает». Супруги признались, что эта находка вызвала у них дрожь.

Тулье рассказали, что потайную комнату можно было ожидать, так как во время войны на месте фундамента их дома находился немецкий склад. Кроме того, предыдущий хозяин уведомлял о неких «нижних комнатах», которые его отец позже засыпал. Обнаружив вход в бункер, Шон и его друзья с помощью экскаватора провели масштабные земляные работы, выкопав около 100 тонн грунта. В настоящее время семья Тулье намерена обустроить старый бункер как игровую зону с бильярдным столом и тренажёрами, а также планирует отпраздновать там Хэллоуин.