11 августа, 08:12

Индекс гособлигаций России превысил 121 пункт впервые с февраля 2024 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

Индекс гособлигаций РФ (RGBI) — основной индикатор рынка российского госдолга — превысил 121 пункт впервые с 2 февраля 2024 года.

По данным на 10:00 мск, индекс RGBI прибавил 1,01% и вырос до 121,45 пункта.

Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа
А ранее на фоне новостей о грядущей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи превысил уровень 2 900 пунктов, продемонстрировав рост более чем на 5%.

