Индекс гособлигаций России превысил 121 пункт впервые с февраля 2024 года

По данным на 10:00 мск, индекс RGBI прибавил 1,01% и вырос до 121,45 пункта.

Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

А ранее на фоне новостей о грядущей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи превысил уровень 2 900 пунктов, продемонстрировав рост более чем на 5%.