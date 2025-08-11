Индекс гособлигаций России превысил 121 пункт впервые с февраля 2024 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy
Индекс гособлигаций РФ (RGBI) — основной индикатор рынка российского госдолга — превысил 121 пункт впервые с 2 февраля 2024 года.
По данным на 10:00 мск, индекс RGBI прибавил 1,01% и вырос до 121,45 пункта.
А ранее на фоне новостей о грядущей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи превысил уровень 2 900 пунктов, продемонстрировав рост более чем на 5%.