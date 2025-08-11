Вандалы испортили памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы
В Одессе вандалы вновь осквернили памятный знак Тень Пушкина
Памятник «Тень Пушкина». Обложка © dumskaya.net
Неизвестные вандалы облили серой краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы. Об инциденте сообщило украинское издание «Думская», опубликовавшее фотографии повреждённого объекта.
Как видно на кадрах с места, у закрашенного памятника на тротуаре лежит табличка о проводимых работах. Публикация сообщает, что коммунальные службы объявили о «реорганизации пространства» до 12 августа, но не уточняют, означает ли это полное уничтожение памятного знака.
Это не первый случай вандализма — в октябре 2024 года памятник уже подвергался нападению, когда его облили красной краской. Знак в виде трёхметрового силуэта был установлен в 2013 году к литературному фестивалю «Пушкинская осень», а в декабре 2023 года городские власти рекомендовали его демонтировать.
На Украине продолжается кампания по ликвидации объектов, связанных с российской историей и культурой. С 2015 года в рамках «декоммунизации» было снесено более 2,5 тысячи памятников, переименованы десятки тысяч улиц и населённых пунктов. После 2022 года процесс усилился. По данным Минкультуры Украины, демонтировано 145 памятников, имеющих отношение к России.