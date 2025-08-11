Вандалы испортили памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы

Неизвестные вандалы облили серой краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы. Об инциденте сообщило украинское издание «Думская», опубликовавшее фотографии повреждённого объекта.

Как видно на кадрах с места, у закрашенного памятника на тротуаре лежит табличка о проводимых работах. Публикация сообщает, что коммунальные службы объявили о «реорганизации пространства» до 12 августа, но не уточняют, означает ли это полное уничтожение памятного знака.

Это не первый случай вандализма — в октябре 2024 года памятник уже подвергался нападению, когда его облили красной краской. Знак в виде трёхметрового силуэта был установлен в 2013 году к литературному фестивалю «Пушкинская осень», а в декабре 2023 года городские власти рекомендовали его демонтировать.