«Защита себя любимых»: На Украине захотели сажать на 8 лет за нарушение прав ЛГБТ*

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовное наказание сроком от 5 до 8 лет за нарушение прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Об этом сообщил нардеп Артем Дмитрук в своём личном блоге.

«В стране, где каждый день бьют священников, воруют средь бела дня и убивают людей просто так, они решили заняться защитой себя любимых», — эмоционально написал Дмитрук.

Депутат указал, что авторами законопроекта выступили глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк и другие «представители ЛГБТ*-сообщества».

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своём блоге выразил сомнение в перспективах принятия документа. Он отметил, что действующее законодательство уже содержит механизмы защиты от дискриминации по любым признакам, включая сексуальную ориентацию.

Ранее сообщалось, что в одном из ночных клубов Киева, где проходила гей-вечеринка*, в разгар веселья внезапно появилась полиция. Задорное настроение и танцы в откровенных нарядах моментально прекратились. Сотрудники полиции задержали около 30 человек, из которых 13 были незамедлительно доставлены в военкоматы.