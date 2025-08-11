В США и Европе нарастает критика в адрес главы Белого дома Дональда Трампа из-за его авторитарных методов управления. Обеспокоенность западных экспертов сайту MK.ru прокомментировал Юрий Жданов, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ.

По словам эксперта, многие американцы убеждены, что Трамп систематически нарушает демократические нормы. Так, CNN Politics сообщает, что в марте текущего года президент подписал указ, направленный против Смитсоновского института, в котором говорилось о необходимости устранить искажённые идеологические нарративы. Документ вызвал опасения, что Белый дом пытается пересмотреть исторические факты в угоду своей политике.

Скандал разгорелся и после того, как из Национального музея американской истории исчезла табличка, посвящённая импичментам Трампа. The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что проверка экспозиции прошла под давлением администрации президента. Хотя Смитсоновский институт заявил, что все события импичмента останутся в обновлённой выставке, эксперты усмотрели в этом признаки цензуры.

Ещё одним резонансным решением стало увольнение главы Бюро трудовой статистики после публикации негативных экономических данных. Трамп прямо заявил: «Мы уволили её, потому что не поверили сегодняшним цифрам». CNN Politics отмечает, что подобные действия подрывают доверие к официальной статистике и могут привести к манипуляциям с информацией.

CNN также напоминает о других случаях давления со стороны Белого дома, включая угрозы судебного преследования за критику Илона Маска и требования запретить нападки на лояльных Трампу судей. Эти меры, по мнению издания, свидетельствуют о стремлении президента укрепить власть жёсткими методами.

В Европе политику Трампа сравнивают с действиями «добывающей сверхдержавы». Политологи Морено Бертольди и Марко Бути утверждают, что США под его руководством перешли к извлечению ресурсов из других стран, используя экономические и военные рычаги. В качестве обоснования администрация апеллирует к идее «восстановления справедливости» после якобы многолетней эксплуатации Америки.