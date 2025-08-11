Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:08

Переговоры Путина и Трампа сравнили с «хрустальным домиком»

Эксперт Маркелов: Украина не станет главной темой на переговорах Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске — не случайный выбор, а продуманный дипломатический ход. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов «Царьграду».

«Правильная, умная, мудрая политика — это слово «баланс», — подчеркнул эксперт в интервью. По его словам, Москва могла отказаться от других вариантов встречи — Рима, Ватикана, Швейцарии или Китая, но согласилась на Аляску из-за её символического значения.

«Раз уж мы соглашаемся к вам, то автоматически вы соглашаетесь с нами», — пояснил Маркелов, отметив, что такой формат исключает посредников и третьи страны.

Политолог считает, что Украина не станет основной темой переговоров — по его оценкам, ей уделят не больше минуты. Важнее, по его мнению, глобальные вопросы, поскольку Трамп стремится закрепиться в тройке мировых лидеров наравне с Путиным и Китаем. Маркелов также обратил внимание на безопасность Аляски как места встречи. По его словам, организаторы постараются исключить любые помехи — даже советников, которые могут влиять на ход беседы.

Эксперт предупредил, что любые неожиданные события могут сорвать переговоры, сравнив их с «хрустальным домиком». Он также выразил опасения по поводу возможного появления Владимира Зеленского рядом с местом встречи, что создаст ненужные информационные поводы.

В заключение Маркелов подчеркнул, что в таких переговорах важна каждая деталь — от расположения стульев до состава делегаций, чтобы лидеры могли говорить напрямую, без лишнего вмешательства.

Зеленский не смог смириться со встречей Путина и Трампа и пытается на неё прорваться
Зеленский не смог смириться со встречей Путина и Трампа и пытается на неё прорваться

Напомним, 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Основной темой переговоров станет ситуация на Украине и возможные пути урегулирования кризиса. Отсутствие представителей украинского правительства на встрече вызвало негативную реакцию в Киеве. По информации американских изданий, инициатором неучастия Владимира Зеленского стал российский лидер. Кроме того, ожидается, что европейские руководители также не будут присутствовать на данном мероприятии.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar