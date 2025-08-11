Переговоры Путина и Трампа сравнили с «хрустальным домиком»

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске — не случайный выбор, а продуманный дипломатический ход. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов «Царьграду».

«Правильная, умная, мудрая политика — это слово «баланс», — подчеркнул эксперт в интервью. По его словам, Москва могла отказаться от других вариантов встречи — Рима, Ватикана, Швейцарии или Китая, но согласилась на Аляску из-за её символического значения.

«Раз уж мы соглашаемся к вам, то автоматически вы соглашаетесь с нами», — пояснил Маркелов, отметив, что такой формат исключает посредников и третьи страны.

Политолог считает, что Украина не станет основной темой переговоров — по его оценкам, ей уделят не больше минуты. Важнее, по его мнению, глобальные вопросы, поскольку Трамп стремится закрепиться в тройке мировых лидеров наравне с Путиным и Китаем. Маркелов также обратил внимание на безопасность Аляски как места встречи. По его словам, организаторы постараются исключить любые помехи — даже советников, которые могут влиять на ход беседы.

Эксперт предупредил, что любые неожиданные события могут сорвать переговоры, сравнив их с «хрустальным домиком». Он также выразил опасения по поводу возможного появления Владимира Зеленского рядом с местом встречи, что создаст ненужные информационные поводы.