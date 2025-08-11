Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:32

Более 2 тысяч машин стоят в очередях на подъезде к Крымскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

На подходах к Крымскому мосту наблюдаются масштабные автомобильные пробки, растянувшиеся на многие километры. По данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию, более двух тысяч машин ожидают своей очереди на ручной досмотр.

«Со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовики же направляются в Крым либо через новые территории, либо с использованием Керченской паромной переправы.

Пробки, нервы, штрафы: На Крымском мосту начнут лишать прав обочечников
Пробки, нервы, штрафы: На Крымском мосту начнут лишать прав обочечников

Сегодня утром сообщалось, что пробка у Крымского моста с обеих сторон превысила 1,6 тысячи автомобилей. Со стороны Тамани находилось 1290 машин, что стороны Керчи — 330 автомобилей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar