Более 2 тысяч машин стоят в очередях на подъезде к Крымскому мосту

На подходах к Крымскому мосту наблюдаются масштабные автомобильные пробки, растянувшиеся на многие километры. По данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию, более двух тысяч машин ожидают своей очереди на ручной досмотр.

«Со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовики же направляются в Крым либо через новые территории, либо с использованием Керченской паромной переправы.