Более 2 тысяч машин стоят в очередях на подъезде к Крымскому мосту
На подходах к Крымскому мосту наблюдаются масштабные автомобильные пробки, растянувшиеся на многие километры. По данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию, более двух тысяч машин ожидают своей очереди на ручной досмотр.
«Со стороны Тамани находится 1376 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 724 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.
По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовики же направляются в Крым либо через новые территории, либо с использованием Керченской паромной переправы.
Сегодня утром сообщалось, что пробка у Крымского моста с обеих сторон превысила 1,6 тысячи автомобилей. Со стороны Тамани находилось 1290 машин, что стороны Керчи — 330 автомобилей.