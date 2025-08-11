Встреча Путина и Трампа
11 августа, 09:57

Компания Petroneft завершает работу в России

Ирландская нефтяная компания Petroneft будет добровольно ликвидирована в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Ирландская компания PetroNeft Resources Plc, занимавшаяся добычей нефти в Томской области, прекращает своё существование. Об этом сообщили представители фирмы на официальном сайте.

«На внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована»,сказано в пресс-релизе на сайте предприятия.

Ответственным за ликвидацию назначен Дэвид Ван Дессель. Известно, что PetroNeft владела в России рядом предприятий, в том числе 90-процентной долей в нефтедобывающем ООО «Линейное» и нефтесервисной компанией «Гранит констракшн».

Ранее представители фирмы «Нафтогаз Украины» проинформировали о том, что Венский суд может санкционировать взыскание российских активов в Австрии на сумму свыше 120 миллионов евро.

