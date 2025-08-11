Компания Petroneft завершает работу в России
Ирландская компания PetroNeft Resources Plc, занимавшаяся добычей нефти в Томской области, прекращает своё существование. Об этом сообщили представители фирмы на официальном сайте.
«На внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована», — сказано в пресс-релизе на сайте предприятия.
Ответственным за ликвидацию назначен Дэвид Ван Дессель. Известно, что PetroNeft владела в России рядом предприятий, в том числе 90-процентной долей в нефтедобывающем ООО «Линейное» и нефтесервисной компанией «Гранит констракшн».
