Российские «Герани» смогут создавать целые минные поля, громя позиции ВСУшников
Дроны Герань начали оснащать минами ПТМ-3 для дистанционного минирования
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio
Российские беспилотники-камикадзе получили новую функцию: теперь они могут сбрасывать мины для блокировки дорог, которые используют военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал «НгП раZVедка», опубликовавший кадры работы модернизированного дрона.
«Герань» осуществляет дистанционное минирование маршрутов снабжения противника. Видео © Telegram / НгП раZVедка
На видео показан сброс мин с аппарата дальнего действия, а также подрыв украинской техники на этих боеприпасах. Автор публикации отметил, что дальность полёта «Герани» превышает тысячу километров. По мнению экспертов, появление у дронов «Герань» функции дистанционного минирования знаменует собой новый этап в использовании российских беспилотников в конфликте. Теперь данные аппараты могут создавать целые минные поля, значительно ухудшая положение ВСУ.
Ранее Life.ru рассказал, что российские операторы БПЛА смогли создать уникальную зону поражения глубиной до 23 километров. Она появилась на направлении города Орехов в Запорожской области. Вся вражеская техника в данном радиусе подвергается уничтожению.