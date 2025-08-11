Российские «Герани» смогут создавать целые минные поля, громя позиции ВСУшников

Российские беспилотники-камикадзе получили новую функцию: теперь они могут сбрасывать мины для блокировки дорог, которые используют военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал «НгП раZVедка», опубликовавший кадры работы модернизированного дрона.

«Герань» осуществляет дистанционное минирование маршрутов снабжения противника. Видео © Telegram / НгП раZVедка

На видео показан сброс мин с аппарата дальнего действия, а также подрыв украинской техники на этих боеприпасах. Автор публикации отметил, что дальность полёта «Герани» превышает тысячу километров. По мнению экспертов, появление у дронов «Герань» функции дистанционного минирования знаменует собой новый этап в использовании российских беспилотников в конфликте. Теперь данные аппараты могут создавать целые минные поля, значительно ухудшая положение ВСУ.