Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:39

В Польше арестовали за шпионаж помощника военного атташе Казахстана на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Помощник военного атташе Казахстана на Украине арестован в Польше по делу о шпионаже. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на источник.

Другие подробности не приводятся. Однако ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщал о «гражданина одной из республик бывшего СССР» за «ведение разведывательной деятельности». Задержанный был арестован.

«Меня использовали как расходник»: Как чувашский предатель рвался в Европу, а стал мусором для ВСУ
«Меня использовали как расходник»: Как чувашский предатель рвался в Европу, а стал мусором для ВСУ

Ранее стало известно, что за последние три года в Польше задержали более 40 человек, подозреваемых в шпионаже «в пользу России и Белоруссии». Их обвиняют во враждебной деятельности против Варшавы.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Казахстан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar