В Польше арестовали за шпионаж помощника военного атташе Казахстана на Украине

Помощник военного атташе Казахстана на Украине арестован в Польше по делу о шпионаже. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на источник.

Другие подробности не приводятся. Однако ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщал о «гражданина одной из республик бывшего СССР» за «ведение разведывательной деятельности». Задержанный был арестован.