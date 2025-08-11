В Польше арестовали за шпионаж помощника военного атташе Казахстана на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
Помощник военного атташе Казахстана на Украине арестован в Польше по делу о шпионаже. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на источник.
Другие подробности не приводятся. Однако ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщал о «гражданина одной из республик бывшего СССР» за «ведение разведывательной деятельности». Задержанный был арестован.
Ранее стало известно, что за последние три года в Польше задержали более 40 человек, подозреваемых в шпионаже «в пользу России и Белоруссии». Их обвиняют во враждебной деятельности против Варшавы.