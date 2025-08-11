Встреча Путина и Трампа
11 августа, 09:56

Жапаров утвердил закон об ужесточении требований к киргизскому языку

Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, вводящий повышенные требования к использованию государственного языка. Об том сообщает пресс-служба главы соседней республики.

Согласно документу, теперь все государственные органы и официальные процедуры, включая нотариальные услуги и банковское обслуживание, обязаны использовать киргизский язык. Также ужесточаются требования к использованию киргизского языка в сферах миграции, телевидения и радио.
В дополнение к этому, киргизский язык должен быть утверждён в качестве основного языка образовательного и воспитательного процесса в детских садах, школах и высших учебных заведениях. Также предусмотрено, что вся публичная информация (объявления, вывески, указатели, сообщения, надписи) должна быть размещена в первую очередь на государственном языке.
Киргизия предложила тестировать русский язык у детей мигрантов до выезда в Россию
При этом ранее Садыр Жапаров назвал русский язык жизненно необходимым для Киргизии и отметил, что без его знания невозможно двигаться вперёд. Также он раскритиковал инициативы политиков по пересмотру статуса русского языка в стране, напомнив, что он официально закреплён в Конституции, а молодёжь Киргизии уже свободно говорит на трёх-четырёх языках.

Наталья Демьянова
