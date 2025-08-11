Жапаров утвердил закон об ужесточении требований к киргизскому языку

При этом ранее Садыр Жапаров назвал русский язык жизненно необходимым для Киргизии и отметил, что без его знания невозможно двигаться вперёд. Также он раскритиковал инициативы политиков по пересмотру статуса русского языка в стране, напомнив, что он официально закреплён в Конституции, а молодёжь Киргизии уже свободно говорит на трёх-четырёх языках.