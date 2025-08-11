Евросоюз настаивает на участии в переговорах по Украине, но при этом отказывается вести диалог с Россией. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Используя крылатые фразы и лозунги, игнорируются ключевые противоречия: ЕС требует участия в мирных переговорах, но при этом отказывается разговаривать с Россией после 3,5 лет бойкота дипломатии», — написал он.

Евросоюз демонстрирует противоречивую позицию: с одной стороны, заявляет о готовности внести вклад в мирный процесс, а с другой — продолжает дипломатическую изоляцию Москвы. Дизен подчеркнул, что подобный подход подрывает доверие к заявлениям Брюсселя и мешает поиску реального решения конфликта.