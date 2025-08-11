Евросоюзу указали на главное противоречие в вопросе украинского конфликта
Эксперт Дизен: ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине, но игнорирует РФ
Евросоюз настаивает на участии в переговорах по Украине, но при этом отказывается вести диалог с Россией. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Используя крылатые фразы и лозунги, игнорируются ключевые противоречия: ЕС требует участия в мирных переговорах, но при этом отказывается разговаривать с Россией после 3,5 лет бойкота дипломатии», — написал он.
Евросоюз демонстрирует противоречивую позицию: с одной стороны, заявляет о готовности внести вклад в мирный процесс, а с другой — продолжает дипломатическую изоляцию Москвы. Дизен подчеркнул, что подобный подход подрывает доверие к заявлениям Брюсселя и мешает поиску реального решения конфликта.
Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала внеочередное совещание министров иностранных дел союза на 11 августа. Главной темой встречи станет предстоящий саммит России и США, посвящённый урегулированию украинского конфликта. Она заявила, что Москва и Вашингтон не вправе принимать решения по украинскому вопросу без участия самого Евросоюза и Киева.