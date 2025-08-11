Встреча Путина и Трампа
Евросоюзу указали на главное противоречие в вопросе украинского конфликта

Эксперт Дизен: ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине, но игнорирует РФ

Евросоюз настаивает на участии в переговорах по Украине, но при этом отказывается вести диалог с Россией. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Используя крылатые фразы и лозунги, игнорируются ключевые противоречия: ЕС требует участия в мирных переговорах, но при этом отказывается разговаривать с Россией после 3,5 лет бойкота дипломатии», — написал он.

Евросоюз демонстрирует противоречивую позицию: с одной стороны, заявляет о готовности внести вклад в мирный процесс, а с другой — продолжает дипломатическую изоляцию Москвы. Дизен подчеркнул, что подобный подход подрывает доверие к заявлениям Брюсселя и мешает поиску реального решения конфликта.

Паника нарастает: Раскрыт главный страх ЕС и Киева на фоне переговоров Путина и Трампа
Паника нарастает: Раскрыт главный страх ЕС и Киева на фоне переговоров Путина и Трампа

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас созвала внеочередное совещание министров иностранных дел союза на 11 августа. Главной темой встречи станет предстоящий саммит России и США, посвящённый урегулированию украинского конфликта. Она заявила, что Москва и Вашингтон не вправе принимать решения по украинскому вопросу без участия самого Евросоюза и Киева.

Милена Скрипальщикова
