Неприкаянный Евросоюз собирает срочное совещание глав МИД по вопросу саммита на Аляске
Каллас: ЕС соберет 11 августа внеочередной саммит глав МИД по вопросу Украины
Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас объявила о созыве внеочередного совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится 11 августа. Цель встречи — обсудить предстоящий саммит между Россией и Соединёнными Штатами, посвящённый украинскому вопросу.
Чиновница утверждает, что Россия и США не имеют права договариваться об урегулировании украинского кризиса без ЕС и самой Украины.
«Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину», — уверена Каллас.
Как известно, на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никто из европейских политиков приглашён не был. Этим недоволен французский лидер Макрон, указавший, что ни его самого, ни немецкого канцлера, ни британского премьера туда не позвали. В связи с этим эксперты считают, что Европа будет пытаться сорвать этот саммит. Любопытно, что недавно американский вице-президент Вэнс летал в Лондон, где встречался с ближайшими соратниками Владимира Зеленского.