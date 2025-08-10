Встреча Путина и Трампа
10 августа, 13:38

Неприкаянный Евросоюз собирает срочное совещание глав МИД по вопросу саммита на Аляске

Каллас: ЕС соберет 11 августа внеочередной саммит глав МИД по вопросу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас объявила о созыве внеочередного совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится 11 августа. Цель встречи — обсудить предстоящий саммит между Россией и Соединёнными Штатами, посвящённый украинскому вопросу.

Чиновница утверждает, что Россия и США не имеют права договариваться об урегулировании украинского кризиса без ЕС и самой Украины.

«Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину», — уверена Каллас.

В офисе Зеленского назвали условия мира и отвергли идею о границе с РФ по линии фронта

Как известно, на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никто из европейских политиков приглашён не был. Этим недоволен французский лидер Макрон, указавший, что ни его самого, ни немецкого канцлера, ни британского премьера туда не позвали. В связи с этим эксперты считают, что Европа будет пытаться сорвать этот саммит. Любопытно, что недавно американский вице-президент Вэнс летал в Лондон, где встречался с ближайшими соратниками Владимира Зеленского.

