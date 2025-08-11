Налётчикам, ограбившим отделение почты в Москве, предъявили обвинения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28
Подмосковным «Бонни и Клайду», а также их подельникам предъявили обвинение в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере, после ограбления отделения Почты России в Москве. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
В Москве грабители вынесли из Почты России около 5 млн рублей. Видео © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела», — указали в пресс-службе.
Совершив преступление, злоумышленники скрылись, используя несколько автомобилей. В числе сообщников были два водителя, содействовавших их бегству, и женщина, арендовавшая одну из машин. Добыча была распределена между всеми членами группы.
Напомним, рано утром 8 августа двое злоумышленников проникли в помещение почты, где под угрозой огнестрельного оружия принудили сотрудницу передать денежные средства. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей.