Налётчикам, ограбившим отделение почты в Москве, предъявили обвинения

Подмосковным «Бонни и Клайду», а также их подельникам предъявили обвинение в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере, после ограбления отделения Почты России в Москве. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

В Москве грабители вынесли из Почты России около 5 млн рублей. Видео © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела», — указали в пресс-службе.