«Всем на пол!» Появилось видео захвата «Московских Бонни и Клайда», спустивших за день ₽4 млн

Появилось видео задержания пяти человек, подозреваемых в ограблении отделения «Почты России» на юге Москвы. Нашли всех в квартире в Серпухове. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операция по задержанию обнёсших Почту России грабителей. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 5 подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее судимые», — говорится в публикации.