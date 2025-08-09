Встреча Путина и Трампа
9 августа, 10:02

«Всем на пол!» Появилось видео захвата «Московских Бонни и Клайда», спустивших за день ₽4 млн

МВД опубликовало видео задержания причастных к ограблению почты в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikola Fific

Появилось видео задержания пяти человек, подозреваемых в ограблении отделения «Почты России» на юге Москвы. Нашли всех в квартире в Серпухове. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операция по задержанию обнёсших Почту России грабителей. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 5 подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее судимые», — говорится в публикации.

У фигурантов нашли всего 142 тысячи рублей из похищенных 4,8 миллиона. В настоящее время все задержанные доставлены в территориальные органы полиции для выяснения обстоятельств преступления. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

В Почте России успокоили вкладчиков после бегства «Бонни и Клайда» почти с ₽5 млн
Напомним, накануне утром мужчина и женщина в масках ворвались в столичное отделение Почты России на улице Медиков. Грабители вынесли порядка 4,8 миллиона рублей. Музыка играла недолго: уже сегодня силовики сообщили об их задержании. Уехали «авантюристы» недалеко: «Бонни и Клайда» подмосковного разлива задержали в Серпухове.

