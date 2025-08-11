Встреча Путина и Трампа
11 августа, 11:42

Огромный метеорит взорвался в небе над Австралией и попал на видео

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Огромный метеорит пронёсся по ночному небу Австралии и перепугал местных жителей. Некоторые очевидцы из штата Виктория описали его как чрезвычайно яркий огненный шар, пронёсшийся над землей с устрашающим звуком.

Пролёт метеорита над Австралией. Видео © X / AZ_Intel_

«Он (метеорит) находился низко над горизонтом, был сине-красного цвета и имел чрезвычайно длинную форму. Он скрылся из виду из-за горного хребта, находящегося неподалёку от места, где мы живём», — написала местная жительница в социальных сетях.

Упал метеорит неподалёку от города Вайчепруф. Именно там, по сообщениям граждан, прозвучал оглушительный грохот, вероятно влетевшего в землю раскалённого небесного тела. Как пишет ABC News, от звука удара тряслись дома.

Учёные предупредили о страшных последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной
А ранее в небе над Иркутской областью сняли яркий астероид. По оценкам специалистов, небесное тело было совсем небольшим — около 10 см, и сгорело в атмосфере на высоте около 20-30 километров.

Мария Любицкая
