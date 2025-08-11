Экономист рассказал, как скажется на стоимости жилья банкротство пятой части девелоперов

Девелоперы сильно зависят от ключевой ставки и все очень закредитованы, поэтому вероятность их банкротства невелика, Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил экономист, аналитик Александр Разуваев, комментируя соответствующее заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Они все очень закредитованы, поэтому, я думаю, никто прям не обанкротится, и ставка, и ипотека связаны напрямую. Было время совсем недавно, когда им было очень плохо, постоянно тема обсуждалась, акции их падали, но «ключ» (ключевая ставка) снижается, я думаю, до 15-16% на конец года и до 12% летом у нас будет ставка. Соответственно, ипотека живёт, просто на их продукцию вырастет спрос, потому что покупать без ипотеки квартиру сейчас очень непросто», — сказал эксперт.

Конечно, снижение «ключа» ещё положительно скажется на финансовых результатах девелоперов. Они точно не разорятся, потому что строительная отрасль является ключевой, и во многом всё, что случилось с застройщиками, результат дорогого «ключа». Власть, конечно, не допустит никаких совсем трагических последствий. Но ниже 12% вряд ли «ключ» пойдёт, 10%, мне кажется, это максимальное снижение. Александр Разуваев Экономист, аналитик

По словам собеседника Life.ru, придётся учиться работать при дорогих деньгах. По итогу примерно через год цены на квартиры останутся такими же, как сейчас, но ипотека уже будет подешевле, что тоже повысит спрос.

Государство считает, и совершенно обоснованно, по мнению Разуваева, что строительство — это чрезвычайно важная отрасль. Чтобы люди всё-таки начали активно покупать квартиры, в течение года будут действовать скидки или появятся предложения совершенно особенных условия по ипотеке, считает экономист. Пока же, к сожалению, квартир покупают очень мало: все ждут снижения ключевой ставки.

«Будут делать большие скидки и на первичный, и на вторичный рынок, предлагать выгодные условия, и никто не разорится. Рынок жилья не рушится со стремительной скоростью, и не разрушится», — подытожил эксперт.