Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:36

Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве

На улице Бачуринской в Коммунарке (Новая Москва) грузовик задел высоковольтные провода и загорелся. Водителю большегруза удалось выбраться из транспортного средства без посторонней помощи.

Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве. Видео © Telegram / kmnrka

Спасательные службы МЧС быстро прибыли на место происшествия, где уже потушили пожар. По предварительным оценкам, водитель не получил серьёзных травм.

Искры во все стороны: Жёлтый McLaren влетел в отбойник и загорелся в Подмосковье
Искры во все стороны: Жёлтый McLaren влетел в отбойник и загорелся в Подмосковье

Ранее сообщалось, что иномарка загорелась на ходу и взорвалась в Москве. Опасный инцидент произошёл на 32-м км МКАД, к счастью, обошлось без пострадавших.

BannerImage

Обложка © Telegram / kmnrka

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar