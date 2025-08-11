Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве
На улице Бачуринской в Коммунарке (Новая Москва) грузовик задел высоковольтные провода и загорелся. Водителю большегруза удалось выбраться из транспортного средства без посторонней помощи.
Грузовик задел высоковольтные провода и загорелся в Новой Москве.
Спасательные службы МЧС быстро прибыли на место происшествия, где уже потушили пожар. По предварительным оценкам, водитель не получил серьёзных травм.
