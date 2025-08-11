«Орнитологи» Донбасса: Инструкторы раскрыли секрет успешной борьбы с «птичками» ВСУ

Спецподразделение «Гроза» обучает бойцов сбивать дроны из автоматов. Российские военные меняют подход к противодействию беспилотникам, превращая снайперов в мобильные группы ПВО. О новой методике подготовки рассказал инструктор подразделения «Гроза» с позывным Шаман в интервью kp.ru.

По его словам, бойцы ежедневно отрабатывают стрельбу по мишеням, имитирующим дроны. Цель — попасть в чугунную опору шпалы, которая по размеру соответствует лобовой проекции беспилотника. При точном выстреле раздается звон, а инструктор подтверждает поражение цели.

«По-доброму общаться с бойцами, уважительно. И случаются открытия, когда пожилой боец вдруг становится асом-дронобоем. Хитрым, умным», — поделился Шаман.

Особое внимание уделяется ночным операциям, где эффективность выше из-за ложного ощущения скрытности у операторов дронов. Бойцы используют тепловизоры и детекторы «Булат», которые определяют тип и расстояние до беспилотника. Раньше такие устройства стоили более 200 тысяч рублей, но сейчас их цена упала ниже 100 тысяч, появились и более доступные аналоги.

Вместо попыток укрыться от атаки инструкторы рекомендуют открывать ответный огонь. «Обычно боец начинает щемиться к дереву, обнимать его и молиться, чтобы эта зараза пролетела рядом, а наш боец выходит на контакт и побеждает», — пояснил военный.

Ещё один элемент подготовки — облегченная экипировка. Снайперский бронежилет весом 1,8 кг защищает от осколков и пуль, не ограничивая подвижность. Это критично для мобильных групп, которым приходится быстро перемещаться и вести огонь.