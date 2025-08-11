«Я полюбила тебя на 5100»: Молодожёны из Владимира заключили брак на Эльбрусе
Пара из Владимирской области заключила брак на Эльбрусе на высоте 5100 метров
Молодожёны Кристина и Антон из Владимирской области. Обложка © VK/ Курорт Эльбрус
Молодожёны Кристина и Антон из Владимирской области заключили брак на высоте 5100 метров на Эльбрусе в экстремальных погодных условиях — во время ливня, грозы, ветра и снегопада. Молодожены обменялись обручальными кольцами на фоне величественных горных вершин. Об этом сообщила администрация горнолыжного курорта.
Кристина и Антон из Владимира заключили брак на Эльбрусе. Видео © VK/ Курорт Эльбрус
«Мы назвали этот момент «Я полюбила тебя на 5100», потому что когда-то, пять лет назад, Эльбрус нас влюбил в себя, и именно в этом месте нам максимально комфортно», — рассказала Кристина.
На курорте уточнили, что Кристина и Антон из города Ковров впервые посетили Эльбрус в 2020 году, и гора произвела на них неизгладимое впечатление. В 2025 году Антон сделал предложение руки и сердца Кристине также на Эльбрусе, на высоте 5100 метров, что стало символичным продолжением их романтической истории.
Ранее Life.ru сообщал, что во Франции запустили сервис, где можно купить место на чужой свадьбе. Средняя цена приглашения составляет 100-150 евро, при этом организаторы могут заранее просматривать профили потенциальных гостей и устанавливать дресс-код.