«Я полюбила тебя на 5100»: Молодожёны из Владимира заключили брак на Эльбрусе

Молодожёны Кристина и Антон из Владимирской области заключили брак на высоте 5100 метров на Эльбрусе в экстремальных погодных условиях — во время ливня, грозы, ветра и снегопада. Молодожены обменялись обручальными кольцами на фоне величественных горных вершин. Об этом сообщила администрация горнолыжного курорта.

Кристина и Антон из Владимира заключили брак на Эльбрусе. Видео © VK/ Курорт Эльбрус

«Мы назвали этот момент «Я полюбила тебя на 5100», потому что когда-то, пять лет назад, Эльбрус нас влюбил в себя, и именно в этом месте нам максимально комфортно», — рассказала Кристина.

На курорте уточнили, что Кристина и Антон из города Ковров впервые посетили Эльбрус в 2020 году, и гора произвела на них неизгладимое впечатление. В 2025 году Антон сделал предложение руки и сердца Кристине также на Эльбрусе, на высоте 5100 метров, что стало символичным продолжением их романтической истории.