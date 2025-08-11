В Люберцах поймали огромного быка, который сбежал от хозяина
Животное на свободном выпасе заметили в центре города, на улице Побратимов. Обложка © Telegram / ЛЮБЕРЦЫ⚡️Live
Огромного быка, который несколько часов бегал по центру подмосковных Люберец, удалось поймать. Хозяин увёз животное на грузовике.
Бесхозный бык был замечен у дома 12 на улице Побратимов. В его поимке участвовали специалисты и хозяин. Рассматривалась возможность усыпления, однако удалось поймать животное без применения лекарств.
«Поймали, хозяин на грузовой машине увёз его домой», — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, утро жителей подмосковных Люберец «скрасил» резвый бык, самостоятельно разгуливавший по улицам. Вероятно, животное самостоятельно отвязалось и убежало от хозяина.