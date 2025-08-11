Появилось видео налёта «Московских Бонни и Клайда» на почту

Прокуратура Москвы опубликовала кадры разбойного нападения на почтовое отделение на улице Медиков, в котором участвовали 67-летний мужчина и 28-летняя женщина. Как сообщили в надзорном ведомстве, налётчики похитили более 4,8 млн рублей.

По версии следствия, утром 8 август мужчина и его сообщница в масках ворвались через служебный вход, угрожая пистолетом сотруднице. После этого пара скрылась на такси, за рулём которого был их подельник. Позже силовики задержали всех фигурантов, включая двух водителей 48 и 52 лет, помогавших исполнителям, и 43-летнюю женщину, арендовавшую машину и осматривавшую место заранее. Задержанные, по данным прокуратуры, разделили похищенные деньги.