Появилось видео налёта «Московских Бонни и Клайда» на почту
Прокуратура показала видео разбойного налёта пары на отделение почты в Москве
Прокуратура Москвы опубликовала кадры разбойного нападения на почтовое отделение на улице Медиков, в котором участвовали 67-летний мужчина и 28-летняя женщина. Как сообщили в надзорном ведомстве, налётчики похитили более 4,8 млн рублей.
Разбойное нападение на почтовое отделение в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
По версии следствия, утром 8 август мужчина и его сообщница в масках ворвались через служебный вход, угрожая пистолетом сотруднице. После этого пара скрылась на такси, за рулём которого был их подельник. Позже силовики задержали всех фигурантов, включая двух водителей 48 и 52 лет, помогавших исполнителям, и 43-летнюю женщину, арендовавшую машину и осматривавшую место заранее. Задержанные, по данным прокуратуры, разделили похищенные деньги.
«Всем задержанным предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Напомним, рано утром 8 августа преступники проникли в помещение почты, где под угрозой огнестрельного оружия заставили сотрудницу отдать им деньги. По данным правоохранительных органов, добычей «Московских Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей.
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ