«Сдохну от потери крови»: Российский боец успел попрощаться с жизнью, но его спасло чудо
ЦГ: Боец РФ выжил после подрыва на мине благодаря запёкшей сосуды взрывной волне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
Российский военный, подорвавшийся на мине, выжил благодаря тому, что взрывная волна «запекла» ему артерии. О необычном случае спасения бойца рассказал «Царьград».
Солдат оказался в ловушке между российскими и украинскими позициями под перекрестным огнём. При попытке прорваться он попал в эпицентр мощного взрыва, который, по его словам, превратил голени в крошку. Раненый боец признался, что мысленно попрощался с жизнью.
«Вкалываю его [лекарственный препарат] и думаю: сейчас сдохну просто от потери крови», — поделился он. Однако, вопреки ожиданиям, он не потерял сознание, что обычно происходит при таких тяжёлых ранениях. Позже медики объяснили, что взрыв почти полностью пришёлся на ноги, из-за чего артерии «запекались», предотвратив смертельную кровопотерю.
Сейчас военнослужащий восстанавливается после ранения. Впервые позвонив матери, он коротко сообщил: «Всё хорошо, я без ног».
А ранее Life.ru писал, что российский боец смог спастись от дрона ВСУ с помощью термоодеяла. Этот предмет уже много лет применяется в армиях различных стран. Термоодеяло эффективно маскирует бойца, делая его невидимым для тепловизоров. Благодаря этому пончо военнослужащий может укрываться в лесной местности в любое время суток, оставаясь незамеченным.