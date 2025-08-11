«Сдохну от потери крови»: Российский боец успел попрощаться с жизнью, но его спасло чудо

Российский военный, подорвавшийся на мине, выжил благодаря тому, что взрывная волна «запекла» ему артерии. О необычном случае спасения бойца рассказал «Царьград».

Солдат оказался в ловушке между российскими и украинскими позициями под перекрестным огнём. При попытке прорваться он попал в эпицентр мощного взрыва, который, по его словам, превратил голени в крошку. Раненый боец признался, что мысленно попрощался с жизнью.

«Вкалываю его [лекарственный препарат] и думаю: сейчас сдохну просто от потери крови», — поделился он. Однако, вопреки ожиданиям, он не потерял сознание, что обычно происходит при таких тяжёлых ранениях. Позже медики объяснили, что взрыв почти полностью пришёлся на ноги, из-за чего артерии «запекались», предотвратив смертельную кровопотерю.

Сейчас военнослужащий восстанавливается после ранения. Впервые позвонив матери, он коротко сообщил: «Всё хорошо, я без ног».