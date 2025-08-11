Обнаружит за 20 микросекунд: «Сипуха» защитит россиян от голосовых дипфейков

Учёные НИЯУ МИФИ разработали систему для выявления поддельных голосовых записей — так называемых дипфейков. О новом продукте под названием «Сипуха» сообщили представители университета в интервью «Газете.ru».

В основе системы лежит нейросеть, обученная на более чем 200 тысячах аудиозаписей, включающих как реальные голоса, так и сгенерированные алгоритмами подделки. Анализ кепстральных коэффициентов — ключевых математических характеристик звукового сигнала — позволяет обнаруживать фальшивые записи за 20–40 микросекунд.

Сейчас разработчики работают над облачным сервисом, который можно будет интегрировать в кол-центры, мессенджеры и другие системы коммуникации. В будущем планируется создать исследовательскую лабораторию для постоянного улучшения нейросети, поскольку методы генерации дипфейков непрерывно развиваются. Учёные рассчитывают на поддержку Правительства Москвы для дальнейшего развития проекта.