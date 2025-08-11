Встреча Путина и Трампа
Обнаружит за 20 микросекунд: «Сипуха» защитит россиян от голосовых дипфейков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Учёные НИЯУ МИФИ разработали систему для выявления поддельных голосовых записей — так называемых дипфейков. О новом продукте под названием «Сипуха» сообщили представители университета в интервью «Газете.ru».

В основе системы лежит нейросеть, обученная на более чем 200 тысячах аудиозаписей, включающих как реальные голоса, так и сгенерированные алгоритмами подделки. Анализ кепстральных коэффициентов — ключевых математических характеристик звукового сигнала — позволяет обнаруживать фальшивые записи за 20–40 микросекунд.

Сейчас разработчики работают над облачным сервисом, который можно будет интегрировать в кол-центры, мессенджеры и другие системы коммуникации. В будущем планируется создать исследовательскую лабораторию для постоянного улучшения нейросети, поскольку методы генерации дипфейков непрерывно развиваются. Учёные рассчитывают на поддержку Правительства Москвы для дальнейшего развития проекта.

Мошенники научились воровать и обналичивать бонусные баллы россиян

Ранее появилась информация о том, что мошенники запустили новую схему обмана россиян, используя чат-боты для знакомств в Telegram. Согласно информации от киберполиции, мошенники регистрируют фальшивые аккаунты, представляясь женщинами, и начинают переписку с мужской аудиторией. В процессе общения они предлагают встретиться в закрытом кинотеатре, а затем высылают платёжную ссылку для оформления билетов.

