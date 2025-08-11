Российская пловчиха Слисева выиграла второе золото на Всемирных играх

Российская спортсменка Диана Слисева получила золото в дисциплине подводного плавания на 100-метровой дистанции в классических ластах. Так, она стала двукратной чемпионкой Всемирных игр в Китае, одержав вторую победу.

На счету 23-летней девушки уже две золотые медали текущего турнира. Ещё одну награду для сборной России принесла Елизавета Купрессова, занявшая третье место на 400-метровке в классических ластах. На данный момент российские пловцы завоевали шесть наград: два золота и четыре бронзы.

Соревнования продлятся до 17 августа. В программе турнира — 34 вида спорта с 235 комплектами медалей. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и принимают участие в восьми дисциплинах.