Российская пловчиха Слисева выиграла второе золото на Всемирных играх
Российская спортсменка Диана Слисева. Обложка © trusf.ru
Российская спортсменка Диана Слисева получила золото в дисциплине подводного плавания на 100-метровой дистанции в классических ластах. Так, она стала двукратной чемпионкой Всемирных игр в Китае, одержав вторую победу.
На счету 23-летней девушки уже две золотые медали текущего турнира. Ещё одну награду для сборной России принесла Елизавета Купрессова, занявшая третье место на 400-метровке в классических ластах. На данный момент российские пловцы завоевали шесть наград: два золота и четыре бронзы.
Соревнования продлятся до 17 августа. В программе турнира — 34 вида спорта с 235 комплектами медалей. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и принимают участие в восьми дисциплинах.
Напомним, что своё первое золото Диана Слисева завоевала вчера. Девушка стала лучшей в финальном заплыве на дистанции 50 метров с апноэ. Её победа принесла первое золото российской команде на Играх. В числе призёров также оказались российские пловцы, завоевавшие три бронзовые награды: Валерия Андреева (50 м, классические ласты), Алексей Федькин (100 м, классические ласты) и Екатерина Михайлушкина (200 м, классические ласты).