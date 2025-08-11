Встреча Путина и Трампа
11 августа, 11:43

В Госдуме хотят покончить с матом в Интернете

В ГД внесли проект о блокировке в соцсетях материалов с нецензурной лексикой

Обложка © Life.ru

Новый законопроект, предложенный в Госдуме, нацелен на блокировку интернет-контента, содержащего нецензурную брань. Инициатором нововведения выступил заместитель главы комитета по информполитике Андрей Свинцов, представляющий ЛДПР.

«В настоящий момент, контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — указано в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, авторы материалов с ненормативной лексикой должны будут самостоятельно цензурировать её — будь то перемонтаж или звуковая заглушка — ещё до публикации на цифровых платформах и в соцсетях. В противном случае, прокуратура РФ сможет заблокировать подобный контент.

Депутат полагает, что принятие этой меры позволит сделать чётче и эффективнее систему контроля за бранными выражениями в информационном пространстве.

Путин подписал закон о защите и популяризации русского языка
Путин подписал закон о защите и популяризации русского языка

Ранее стало известно, что борьба со сквернословием и популяризация высокой речевой культуры объявлены важнейшими направлениями государственной политики в области языка. Это положение закреплено в документе, одобренном главой государства Владимиром Путиным.

