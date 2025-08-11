В Госдуме хотят покончить с матом в Интернете

Новый законопроект, предложенный в Госдуме, нацелен на блокировку интернет-контента, содержащего нецензурную брань. Инициатором нововведения выступил заместитель главы комитета по информполитике Андрей Свинцов, представляющий ЛДПР.

«В настоящий момент, контент, содержащий нецензурную брань, не подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — указано в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, авторы материалов с ненормативной лексикой должны будут самостоятельно цензурировать её — будь то перемонтаж или звуковая заглушка — ещё до публикации на цифровых платформах и в соцсетях. В противном случае, прокуратура РФ сможет заблокировать подобный контент.

Депутат полагает, что принятие этой меры позволит сделать чётче и эффективнее систему контроля за бранными выражениями в информационном пространстве.