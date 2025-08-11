В Петербурге арестовали двоих мужчин за хищение 60 млн рублей у участников СВО

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд арестовал двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве с хищениями выплат участникам СВО. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, два жителя Пскова вводили мужчин призывного возраста в заблуждение, завлекая их подписать контракты для участия в СВО с якобы льготными условиями. При этом они убеждали жертв, что те не окажутся в зоне боевых действий. В основном злоумышленники нацеливались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Подсудимые, по имеющейся информации, таким образом получали доступ к их банковским картам и похищали поступающие туда положенные средства. Всего сообщается о 45 пострадавших. Оба подозреваемых сейчас под стражей.

«В оперативных материалах подсчитана общая сумма похищенного – 60 млн рублей», – говорится в сообщении.