Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 12:36

В Петербурге арестовали двоих мужчин за хищение 60 млн рублей у участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд арестовал двоих мужчин, которых обвинили в мошенничестве с хищениями выплат участникам СВО. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, два жителя Пскова вводили мужчин призывного возраста в заблуждение, завлекая их подписать контракты для участия в СВО с якобы льготными условиями. При этом они убеждали жертв, что те не окажутся в зоне боевых действий. В основном злоумышленники нацеливались на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Подсудимые, по имеющейся информации, таким образом получали доступ к их банковским картам и похищали поступающие туда положенные средства. Всего сообщается о 45 пострадавших. Оба подозреваемых сейчас под стражей.

«В оперативных материалах подсчитана общая сумма похищенного – 60 млн рублей», – говорится в сообщении.

А ранее Life.ru сообщал о мигрантах, которые украли гуманитарную помощь бойцам СВО в Подмосковье. Злоумышленники попали на видео.

Мария Любицкая
